В России хотят создать министерство патриотического воспитания

Отмечается, что ведомство может появится после инаугурации президента РФ Владимира Путина — 7 мая. Его могут создать на «на базе Росмолодежи» в результате перехода к ней части функций Минпросвещения.

В России хотят создать министерство патриотического воспитания. Об этом сообщает газета « Ведомости ».

По данным издания, власти РФ хотят создать министерство по молодежной политике и патриотическому воспитанию.

Отмечается, что ведомство может появится после инаугурации президента РФ Владимира Путина — 7 мая. Его могут создать на «на базе Росмолодежи» в результате перехода к ней части функций Минпросвещения.

По словам источника «Ведомостей», идея создания министерства возникла после того, как стало понятно, что нет единого органа, который отвечает за патриотическое воспитание.