В РГАТУ полицейские провели беседу со студентам на тему противодействия терроризму и экстремизму

5 апреля, а обучающиеся Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева встретились с представителями полиции Рязани.

С целью выработки стойкого неприятия экстремистских проявлений и распространения идеологии терроризма среди молодежи сотрудники полиции провели со студентами факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования профилактическую беседу на тему «Противодействие экстремизму и терроризму. Профилактика правонарушений несовершеннолетними».

Полицейские рассказали подросткам о способах и методах вербовки молодежи, о роли интернета в распространении деструктивной идеологии, рассказали о формах противодействия, выработанных полицией, по пресечению данной противоправной деятельности. В ходе беседы были приведены конкретные примеры экстремистских проявлений, а также выдержки из статей уголовного кодекса, преследующих данную преступную практику.

В завершение встречи представители правоохранительных органов напомнили студентам правила поведения в экстренных ситуациях, при обнаружении подозрительных предметов и появлении подозрительных лиц.