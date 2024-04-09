В Москве на мусорке нашли семиклассницу, пропавшую два дня назад

В Москве на мусорке нашли семиклассницу, пропавшую два дня назад. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 14-летняя девочка ушла из дома в Люберцах позавчера около 18:00 и перестала выходить на связь с родителями.

Утром 9 апреля ее нашел дворник: девочка лежала без сознания возле мусорных баков на улице 2-й Вольской в Некрасовке. Подростка госпитализировали. Врачи обнаружили на животе ребенка следы от уколов. Сейчас выясняется, кто и что ей вколол.

По словам знакомых семьи, в последнее время девочка связалась с некой «плохой компанией» и стала пропадать из дома. В деле разбирается полиция.