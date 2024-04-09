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В Минобороны отчитались о потерях украинской армии за сутки
ПВО сбила 236 украинских беспилотников, противокорабельную ракету «Нептун» и пять снарядов РСЗО HIMARS.

ВСУ за сутки потеряли 586 боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Российские войска уничтожили склад беспилотников на херсонском направлении, нанесли огневое поражение противнику у Часова Яра, отразили 11 контратак.

ПВО сбила 236 украинских беспилотников, противокорабельную ракету «Нептун» и пять снарядов РСЗО HIMARS.