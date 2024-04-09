В Калининградской области мужчина забил собаку гвоздодером на глазах у сына

В Калининградской области мужчина забил собаку гвоздодером на глазах у сына. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 7 апреля, мужчина попросил 12-летнего сына, который приехал к нему на выходные, помочь по дому и прибрать свои вещи. Ребенок не выполнил указание. За это отец стал бить мальчика ногами и руками, потом вытащил его во двор, взял гвоздодер и заставил смотреть, как он удар за ударом убивает собаку.

Отмечается, что мужчина был судим за угрозы убийством, причинение тяжкого вреда здоровью и побои.

Проводится проверка.