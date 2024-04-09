В Кадомском районе сгорела нежилая деревня
Инцидент произошел в понедельник, 8 апреля. В деревне Марьевка произошел пожар. Сгорели шесть нежилых строений.
В Кадомском районе сгорела деревня. Об этом сообщает ИД «
Инцидент произошел в понедельник, 8 апреля. В деревне Марьевка произошел пожар. Сгорели шесть нежилых строений.
Отмечается, что деревня полностью нежилая, последняя жительница уехала оттуда два года назад. Всего в деревне оставалось 11 домов.
Пожар тушили два расчета ПСЧ -24, пожарная машина «Пожлеса» и два трактора добровольной пожарной дружины Кущапинского сельского поселения.
Угрозы распространения пожара на ближайший лесной массив нет.