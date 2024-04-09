В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетных родителей

Рабочую неделю для многодетных родителей предлагают сократить с 40 до 35 часов.

В Госдуму внесли проект о сокращении рабочей недели для многодетного родителя. Об этом сообщает ТАСС.

Рабочую неделю для многодетных родителей предлагают сократить с 40 до 35 часов. Цель законопроекта — формирование дополнительной возможности для оказания полноценной поддержки детей со стороны родителей. Авторы считают, что сокращение рабочей недели позволит родителям проводить с детьми больше времени.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.