В Госдуме предложили разрешить россиянам оплачивать задолженности в аэропортах

Отмечается, что жители смогут снимать запрет на выезд мгновенно после погашения долга.

В Госдуме предложили разрешить россиянам оплачивать задолженности в аэропортах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Владислава Даванкова.

Отмечается, что жители смогут снимать запрет на выезд мгновенно после погашения долга.

По данным автора, в настоящее время существует несколько информационных систем, в которых люди могут узнать о наличии исполнительных производств и их оплате, в том числе «Госуслуги» и ФССП.

Однако зачастую данные в этих системах не синхронизированы между собой.