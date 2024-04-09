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В Госдуме отменили пошлины для наследников погибших военных и правоохранителей
Законопроект приняли во втором и третьем чтениях.

В Госдуме отменили пошлины для наследников погибших военных и правоохранителей, а также мирных жителей, которые погибли из-за обстрелов или терактов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Законопроект приняли во втором и третьем чтениях.

Отмечается, что льгота освобождает от госпошлины за регистрацию недвижимости наследников погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, а также жителей, погибших в результате обстрелов, взрывов и разрушений со стороны вооруженных формирований Украины и террористических актов.

Кроме того, в этот список вошли и члены семей погибших участников СВО.