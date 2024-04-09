В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два человека

У женщины — поверхностная рана нижней конечности, а у мужчины — множественные поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясничной области.

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что два дрона атаковали автобус и микроавтобус, который двигался на участке трассы между селами Шамино и Архангельское.

По словам Гладкова, в автобусе пострадала женщина, у нее поверхностная рана ноги, в микроавтобусе — водитель, у него — поверхностные осколочные ранения грудной клетки, правого плеча и поясницы. У транспортных средств выбиты окна, а также повреждены кузова и крыши.

Кроме того, ВСУ запустили третий дрон-камикадзе. Он атаковал парковку на территории сельхозпредприятия. Повреждена грузовая машина, пострадавших нет.