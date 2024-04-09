Студенты РГАТУ поучаствовали в III Межрегиональном слете волонтеров финансового просвещения

В начале апреля представители студенческого сообщества Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в III Межрегиональном слете волонтеров финансового просвещения, основной целью которого стали создание условий по повышению эффективности и обмен лучшими практиками волонтерской деятельности в сфере финансового просвещения в регионе.

Открыли работу слета Сергей Кузнецов, управляющий Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, и Андрей Кашаев, ректор Рязанского института развития образования.

На слете участники обсудили лучшие практики формирования финансовой грамотности детей и молодежи. Для обучающихся вузов и сузов были организованы мастер-классы, экспертные сессии, в которых каждый из участников мог проявить свои теоретические знания, навыки и поделиться приобретенным опытом финансиста с другими.

Рязанский агротехнологический университет на слете представляла команда студентов факультета экономики и менеджмента в составе Полины Борисовой, Артёма Шестопалова, Юлии Давыдовой, Анны Убогой, Дмитрия Полева и Ангелины Голубиной. Ребята помогали с идеями для создания новой финансовой игры, обсудили вместе со взрослыми проблемные вопросы волонтерской деятельности в области финансовой грамотности, участвовали в разработке плана действий волонтерского корпуса финансового просвещения на 2024 год. А главной площадкой для обсуждения и дальнейшей реализации идей и проектов по финансовому просвещению, направленных на социально-экономическое развитие региона, стало пространство коллективной работы «Точка кипения — Рязань».