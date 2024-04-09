Скончался уроженец Рязанской области, космонавт Владимир Аксенов

Мужчина умер на 90-м году жизни.

На 90-м году жизни скончался российский космонавт Владимир Аксенов. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Мужчина родился в селе Гиблицы Касимовского района. Он был почетным гражданином Рязани, дважды Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР, полковник-инженер запаса.

Отмечается, что Аксенов совершил первый испытательный полет нового космического корабля «Союз Т-2».

«Он останется в нашей памяти человеком честным, трудолюбивым, справедливым и искренним», — написали в сообщении.

Причина смерти не указана.