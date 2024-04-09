С начала 2024 года в России предотвратили 27 терактов
В 2024 году в России предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности.
В 2024 году в России предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности. Об этом сообщили в пресс-слубе НАК.
Отмечается, что были выработаны меры по усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО.
Кроме того, определены дополнительные меры совершенствования подготовки специалистов, осуществляющих антитеррористические и противодиверсионные мероприятия.