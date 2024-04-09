С начала 2024 года в России предотвратили 27 терактов

В 2024 году в России предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности.

В 2024 году в России предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности. Об этом сообщили в пресс-слубе НАК.

Отмечается, что были выработаны меры по усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО.

Кроме того, определены дополнительные меры совершенствования подготовки специалистов, осуществляющих антитеррористические и противодиверсионные мероприятия.