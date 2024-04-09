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Рязанский омбудсмен озвучила причины обращений к ней семей участников СВО
«Преобладающее количество обращений связано с установлением местонахождения военнослужащих, в том числе с возвращением из плена», — написала Епихина.

Уполномоченная по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина озвучила причины обращений к ней семей участников СВО. Доклад омбудсмена опубликовало региональное правительство.

От военнослужащих и членов их семей за 2023 год поступило 713 обращений. При этом с 24 февраля 2022 года зарегистрировано 1 678 обращений.

«Преобладающее количество обращений связано с установлением местонахождения военнослужащих, в том числе с возвращением из плена», — написала Епихина.

Как отметила Епихина, для решения этих вопросов, она действует в связке с Татьяной Москальковой — омбудсменом по РФ.

Также темой обращений стали выплаты военнослужащим, отправляемым в зону СВО и их семьям, проведение военно-врачебных комиссий, реабилитация и техсредства для нее.

Как написала омбудсмен, в мае 2023 года в регионе был открыт филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Рязанской области. В него поступило больше пяти тысяч обращений. Епихина отметила, что чаще всего в обращениях затрагивали вопросы присвоения статуса ветерана боевых действий, оформление документов для соцподдержки и получение юридической и психологической помощи