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Рязанка украла ноутбук в московской электричке
Возбуждено уголовное дело.

Рязанка украла ноутбук в московской электричке. Об этом сообщает Telegram-канал «УТ МВД РФ».

Отмечается, что к правоохранителям обратилась на станции Москва-Ленинградская пассажирка электропоезда «Крюково — Москва» и сообщила, что оставила в вагоне ноутбук стоимостью 100 тысяч рублей.

Полицейские установили, что технику забрала жительница Рязанской области 1982 года рождения, работница клининговой компании.

Возбуждено уголовное дело.