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Рязанцы остались недовольны переводом младшеклассников школы № 71 во вторую смену
Как отметили родители, директор школы решил сделать вторую смену для третьих классов.

Родители младшеклассников школы № 71 остались недовольны переводом их детей во вторую смену. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили сами рязанцы.

Как отметили родители, директор школы решил сделать вторую смену для третьих классов.

«Детям по восемь-девять лет, уроки заканчиваются в 17.30. В зимнее время в 16.00 уже темно. За безопасность детей никто не несет. Забирать самостоятельно, не у всех родителей есть возможность. Отмените вторую смену», — поделились рязанцы.

Рязанская мэрия рассказала, что по СанПину в первую смену обучаться должны только классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 1, 5, 9-11. Остальные — по решению школы.

«Большинство школ города Рязани работают с превышением нормативной наполняемости. В школе № 71 в связи с ежегодным увеличением численности учащихся в 2024—2025 учебном году в 3-4-х классах планируется организация режима обучения, при котором занятия будут начинаться не позднее 13.00. Такая организация образовательного процесса позволит максимально использовать возможности учебных кабинетов и не организовывать в данных классах учебные занятия во вторую смену с 14.00», — отметили в мэрии.

Также в ведомстве подчеркнули, что директор школы 29 марта проводил собрание, ответил на все интересующие вопросы и дал разъяснения. Кроме того, в школе № 71 добавили, что с 12:00 до 18:00 у них работает группа продленного дня и после уроков дети могут дожидаться своих родителей с воспитателем до 18:00.

Фото: Яндекс Карты.