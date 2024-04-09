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Рязанцев пригласили на субботник по уборке нового приюта для бездомных собак
Всех желающих приглашают на субботник, который пройдет 13 апреля в 12.00 по улице Новоселовская 3Б.

Рязанцев пригласили на субботник по уборке нового приюта для бездомных собак. Об этом сообщила «Служба по контролю за бездомными животными» в своей группе во «ВКонтакте».

На данный момент коммунальные службы уже провели свет и воду, вырубили сухие деревья, частично завезли материалы для ремонта и обустройства новой территории. Сейчас идут сварочные работы.

Отмечается, что на этой неделе хотят отсыпать подъездную дорогу.

Как написали в посте, здание большое. В нем нужно навести порядок, вынести мусор, заделать щели, перевезти часть вещей. Для этого решили провести субботник.

Он пройдет в субботу, 13 апреля, в 12.00 на улице Новоселовской, дом № 3Б. Здание находится за магазином «Электрика от, А до Я».

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (903) 640-78-88 (Марина).