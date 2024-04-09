Рязанцам рассказали о мошеннической схеме с использованием публичных Wi-Fi сетей
Мошенники используют схему, при которой пользователь, подключаясь к такой сети, получает сообщение о необходимости регистрации через аккаунт в Telegram. После отправки кода доступа мошенники получают полный контроль над аккаунтом, а пользователь теряет к нему доступ.
Рязанцам рассказали о новой мошеннической схеме с использованием публичных Wi-Fi сетей. Об этом
По словам ведомства, пользователь подключается к публичной сети и получает сообщение, что нужно зарегистрироваться через аккаунт в Telegram. После отправки кода доступа мошенники получают полный контроль над аккаунтом, а пользователь теряет к нему доступ.
Отмечается, что подобный случай был с сетью Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.
В полиции рассказали, как защитить от кражи аккаунты в социальных сетях и мессенджерах:
- Не авторизоваться через соцсети и мессенджеры на посторонних сайтах.
- Использовать уникальные и сложные пароли для каждого аккаунта. Не повторяться.
- Подключить двухфакторную аутентификацию и никому не сообщать проверочные коды.
- Регулярно проверять историю входов в аккаунт в настройках. В случае обнаружения подозрительной активности необходимо завершить сеанс и сменить пароль.
- Регулярно менять пароли.
- Осуществлять вход в электронную почту, соцсети и приложения для совершения платежей только с помощью своего мобильного интернета.
- Если пришлось подключиться к общедоступной сети Wi-Fi, лучше использовать ее только для безопасных операций, например, посмотреть карту, погоду или почитать новости.