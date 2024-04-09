Рязанцам рассказали о мошеннической схеме с использованием публичных Wi-Fi сетей

Мошенники используют схему, при которой пользователь, подключаясь к такой сети, получает сообщение о необходимости регистрации через аккаунт в Telegram. После отправки кода доступа мошенники получают полный контроль над аккаунтом, а пользователь теряет к нему доступ.

Рязанцам рассказали о новой мошеннической схеме с использованием публичных Wi-Fi сетей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

По словам ведомства, пользователь подключается к публичной сети и получает сообщение, что нужно зарегистрироваться через аккаунт в Telegram. После отправки кода доступа мошенники получают полный контроль над аккаунтом, а пользователь теряет к нему доступ.

Отмечается, что подобный случай был с сетью Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.

В полиции рассказали, как защитить от кражи аккаунты в социальных сетях и мессенджерах: