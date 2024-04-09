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Рязанцам рассказали о мошеннической схеме с использованием публичных Wi-Fi сетей
Мошенники используют схему, при которой пользователь, подключаясь к такой сети, получает сообщение о необходимости регистрации через аккаунт в Telegram. После отправки кода доступа мошенники получают полный контроль над аккаунтом, а пользователь теряет к нему доступ.

Рязанцам рассказали о новой мошеннической схеме с использованием публичных Wi-Fi сетей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД в своем Telegram-канале.

По словам ведомства, пользователь подключается к публичной сети и получает сообщение, что нужно зарегистрироваться через аккаунт в Telegram. После отправки кода доступа мошенники получают полный контроль над аккаунтом, а пользователь теряет к нему доступ.

Отмечается, что подобный случай был с сетью Wi-Fi в аэропорту Шереметьево.

В полиции рассказали, как защитить от кражи аккаунты в социальных сетях и мессенджерах:

  1. Не авторизоваться через соцсети и мессенджеры на посторонних сайтах.
  2. Использовать уникальные и сложные пароли для каждого аккаунта. Не повторяться.
  3. Подключить двухфакторную аутентификацию и никому не сообщать проверочные коды.
  4. Регулярно проверять историю входов в аккаунт в настройках. В случае обнаружения подозрительной активности необходимо завершить сеанс и сменить пароль.
  5. Регулярно менять пароли.
  6. Осуществлять вход в электронную почту, соцсети и приложения для совершения платежей только с помощью своего мобильного интернета.
  7. Если пришлось подключиться к общедоступной сети Wi-Fi, лучше использовать ее только для безопасных операций, например, посмотреть карту, погоду или почитать новости.