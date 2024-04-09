Росавиация рекомендовала авиакомпаниям приоритетно обслуживать участников СВО

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов приоритетно обслуживать участников СВО при регистрации на рейс, досмотрах и опозданиях.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям приоритетно обслуживать участников СВО. Об этом пишет РБК.

По данным издания, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов приоритетно обслуживать участников СВО при регистрации на рейс, досмотрах и опозданиях.

Отмечается, что ведомство просит исключить некорректное общение персонала с военными. При опоздании военных на вылет министерство просит авиакомпании «неотложно решать» вопросы перебронирования билетов на ближайшие рейсы.

Также авиакомпаниям рекомендовали размещать участников СВО с ограничениями мобильности на наиболее комфортные места, «соблюдая требования безопасности полетов».