Росавиация рекомендовала авиакомпаниям приоритетно обслуживать участников СВО
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов приоритетно обслуживать участников СВО при регистрации на рейс, досмотрах и опозданиях.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям приоритетно обслуживать участников СВО. Об этом
По данным издания, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов приоритетно обслуживать участников СВО при регистрации на рейс, досмотрах и опозданиях.
Отмечается, что ведомство просит исключить некорректное общение персонала с военными. При опоздании военных на вылет министерство просит авиакомпании «неотложно решать» вопросы перебронирования билетов на ближайшие рейсы.
Также авиакомпаниям рекомендовали размещать участников СВО с ограничениями мобильности на наиболее комфортные места, «соблюдая требования безопасности полетов».