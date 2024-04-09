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Ночью средства ПВО сбили над Черным морем противокорабельную ракету «Нептун»
Также над двумя регионами сбили четыре украинских БПЛА.

Ночью средства ПВО сбили над Черным морем противокорабельную ракету «Нептун». Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, ночью 9 апреля дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре украинских БПЛА. Два из них сбили над Белгородской областью, еще два — над Воронежской.

Украинская ракета была уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

По предварительной информации, пострадавших нет.