На сотрудников предприятия возбудили уголовное дело за мошенничество при благоустройстве Солотчи

По данным следствия, в январе 2024 года управление благоустройства городской администрации заключило два контракта с муниципальным предприятием о содержании объектов в Солотче. Общая сумма — больше миллиона рублей.

На сотрудников предприятия возбудили уголовное дело за мошенничество при благоустройстве Солотчи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Рязанской области подозревает сотрудников муниципального предприятия в мошенничестве при благоустройстве Солотчи.

По данным следствия, в январе 2024 года управление благоустройства городской администрации заключило два контракта с муниципальным предприятием о содержании объектов в Солотче. Общая сумма — больше миллиона рублей.

После прокурорской проверки выяснилось, что объем выполненных работ завысили и предоставили подложные документы.

В отношении неустановленных сотрудников муниципального предприятия возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Материалы проверки направили в следственные органы для расследования.