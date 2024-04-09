На сотрудников предприятия возбудили уголовное дело за мошенничество при благоустройстве Солотчи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Рязанской области подозревает сотрудников муниципального предприятия в мошенничестве при благоустройстве Солотчи.
По данным следствия, в январе 2024 года управление благоустройства городской администрации заключило два контракта с муниципальным предприятием о содержании объектов в Солотче. Общая сумма — больше миллиона рублей.
После прокурорской проверки выяснилось, что объем выполненных работ завысили и предоставили подложные документы.
В отношении неустановленных сотрудников муниципального предприятия возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Материалы проверки направили в следственные органы для расследования.