На Солотчинском шоссе в Рязани образовалась многокилометровая пробка

Пробка образовалась утром во вторник, 9 апреля. По данным сервиса «Яндекс карты», она начинается недалеко от моста через Оку и заканчивается на улице Есенина.

На Солотчинском шоссе в Рязани образовалась многокилометровая пробка. Фото в редакцию РЗН. Инфо прислал очевидец.

Пробка образовалась утром во вторник, 9 апреля. По данным сервиса «Яндекс карты», она начинается недалеко от моста через Оку и заканчивается на улице Есенина.

Причиной пробки могло стать ДТП, которое произошло на улице Есенина, рядом с домом № 22. Также пробка могла образоваться из-за перекрытия Окского проезда.