На Солотчинском шоссе в Рязани образовалась многокилометровая пробка
Пробка образовалась утром во вторник, 9 апреля. По данным сервиса «Яндекс карты», она начинается недалеко от моста через Оку и заканчивается на улице Есенина.
На Солотчинском шоссе в Рязани образовалась многокилометровая пробка. Фото в редакцию РЗН. Инфо прислал очевидец.
Пробка образовалась утром во вторник, 9 апреля. По данным сервиса «Яндекс карты», она начинается недалеко от моста через Оку и заканчивается на улице Есенина.
Причиной пробки могло стать ДТП, которое произошло на улице Есенина, рядом с домом № 22. Также пробка могла образоваться из-за перекрытия Окского проезда.