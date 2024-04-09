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На Солотчинском шоссе в Рязани образовалась многокилометровая пробка
Пробка образовалась утром во вторник, 9 апреля. По данным сервиса «Яндекс карты», она начинается недалеко от моста через Оку и заканчивается на улице Есенина.

На Солотчинском шоссе в Рязани образовалась многокилометровая пробка. Фото в редакцию РЗН. Инфо прислал очевидец.

Пробка образовалась утром во вторник, 9 апреля. По данным сервиса «Яндекс карты», она начинается недалеко от моста через Оку и заканчивается на улице Есенина.

Причиной пробки могло стать ДТП, которое произошло на улице Есенина, рядом с домом № 22. Также пробка могла образоваться из-за перекрытия Окского проезда.