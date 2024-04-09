На рязанца возбудили уголовное дело за незаконную регистрацию четырех иностранцев

Кроме того, за сутки правоохранители обнаружили 18 разных административных правонарушений миграционного законодательства.

На рязанца возбудили уголовное дело за незаконную регистрацию четырех иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские в Старожиловском районе установили, что житель села Хрущево фиктивно прописал четырех граждан стран Средней Азии в возрасте от 29 до 45 лет. Они проживали в другом месте.

Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, за сутки правоохранители обнаружили 18 разных административных правонарушений миграционного законодательства.