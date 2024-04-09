Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
18°
Срд, 10
20°
Чтв, 11
20°
ЦБ USD 92.58 0.16 09/04
ЦБ EUR 100.22 0.09 09/04
Нал. USD 93.60 / 94.10 05/04 11:00
Нал. EUR 101.82 / 95.10 05/04 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
17 108
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
8 834
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
12 188
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
12 448
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На рязанца возбудили уголовное дело за незаконную регистрацию четырех иностранцев
Кроме того, за сутки правоохранители обнаружили 18 разных административных правонарушений миграционного законодательства.

На рязанца возбудили уголовное дело за незаконную регистрацию четырех иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские в Старожиловском районе установили, что житель села Хрущево фиктивно прописал четырех граждан стран Средней Азии в возрасте от 29 до 45 лет. Они проживали в другом месте.

Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, за сутки правоохранители обнаружили 18 разных административных правонарушений миграционного законодательства.