МВД России объявило в розыск журналиста Зыгаря*
Журналист Михаил Зыгарь*, на которого возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении ложной информации о ВС России, объявлен в розыск. Об этом
«Зыгарь Михаил Викторович*. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.
При этом не указывается, по какой именно статье идет розыск.
С 2000 по 2009 год Зыгарь* был сотрудником издательского дома «Коммерсантъ». Он специализировался на репортажах из горячих точек. С 2010 по 2015 годы работал главным редактором телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом).
*признан иноагентом в РФ
*Фото: ТАСС