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МВД России объявило в розыск журналиста Зыгаря*

Журналист Михаил Зыгарь*, на которого возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении ложной информации о ВС России, объявлен в розыск. Об этом сообщило ТАСС.

«Зыгарь Михаил Викторович*. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

При этом не указывается, по какой именно статье идет розыск.

С 2000 по 2009 год Зыгарь* был сотрудником издательского дома «Коммерсантъ». Он специализировался на репортажах из горячих точек. С 2010 по 2015 годы работал главным редактором телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом).

*признан иноагентом в РФ

*Фото: ТАСС