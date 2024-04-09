«Мармакс» выпустил видеоисторию, которая раскрывает слоган компании

Девелоперская компания «Мармакс» выпустила видеоисторию, которая раскрывает слоган компании — «Среда формирует сознание».

Элегантный, комфортный — родной… Дом — это не только место, где проводишь самые лучшие моменты жизни, но и уникальная среда, отражающая внутренний мир.

Ненавязчиво, творчески и просто «Мармакс» рассказывает в новом видео историю ребенка, у которого даже мелкой детской шалостью не поднимается рука разрушить мир вокруг — ведь так комфортно в доме, в котором он живет.