Губернатор Павел Малков и министр ТЭК и ЖКХ региона Артем Уворвихвост обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры

Кроме того, на встрече подвели предварительные итоги отопительного периода и выстроили основные задачи на ближайшее время.

Губернатор Павел Малков и министр ТЭК и ЖКХ региона Артем Уворвихвост обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте правительства.

Кроме того, на встрече подвели предварительные итоги отопительного периода и выстроили основные задачи на ближайшее время.

Павел Малков подчеркнул, что необходимо начинать подготовку к следующему сезону, в том числе проверить системы теплоснабжения, состояние котельных и тепловых пунктов.

Он напомнил, что зимой были отдельные аварийные отключения тепла и электричества — все это следует учесть в работе. Глава региона также обратил внимание на поступавшие от родителей и детей жалобы на холод в некоторых детсадах и школах.

«Подготовили комплексный план по модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года. Это порядка 2400 объектов, которые нужно привести в порядок в первую очередь. Важно наладить системную работу на годы вперед. Поставил задачу — подготовить долгосрочные планы развития коммунальной инфраструктуры для каждого муниципального образования», — сказал Малков.