Двух сотрудников рязанского предприятия осудят за коммерческий подкуп более 4 млн рублей

Дело передали в суд.

Двух бывших сотрудников рязанского предприятия осудят за коммерческий подкуп более 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что в 2021—2022 годах обвиняемые получили от руководителей двух организаций коммерческий подкуп более четырех миллионов рублей за обеспечение победы указанных организаций в торгах на поставку предприятию электрооборудования и иных товаров по завышенной цене.

Дело направили в суд.