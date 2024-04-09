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Двух сотрудников рязанского предприятия осудят за коммерческий подкуп более 4 млн рублей
Дело передали в суд.

Двух бывших сотрудников рязанского предприятия осудят за коммерческий подкуп более 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что в 2021—2022 годах обвиняемые получили от руководителей двух организаций коммерческий подкуп более четырех миллионов рублей за обеспечение победы указанных организаций в торгах на поставку предприятию электрооборудования и иных товаров по завышенной цене.

Дело направили в суд.