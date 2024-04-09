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Делегация РГАТУ приняла участие во Всероссийском научно-образовательном аграрном форуме

В начале апреля делегация Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева в составе ректора Александра Шемякина, проректора по научной работе Георгия Рембаловича и специалиста по связям с общественностью Кирилла Сазонкина приняла участие в работе Всероссийского научно-образовательного аграрного форума, организованного Министерством сельского хозяйства России на базе Ставропольского государственного аграрного университета.

В течение двух дней представители власти, руководители аграрных вузов и ведущих научно-исследовательских институтов России, агробизнеса обсуждали вопросы кадрового и научного обеспечения аграрной отрасли.

Ключевым событием Форума стала панельная сессия «Образование и наука для АПК: вызовы и горизонты будущего», в которой приняла участие первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

В своем выступлении Ольга Лут напомнила участникам форума поставленную Владимиром Путиным перед аграрной отраслью задачу — к 2030 году производство продукции АПК должно быть увеличено на четверть по сравнению с 2021 года, экспорт продукции — в 1,5 раза. В связи с чем, особое внимание необходимо будет уделить подготовке кадров для АПК. Сейчас в отрасли работают порядка 6 млн. человек. К 2030 году численность занятых в российском АПК должна составить 6,2 млн. человек.

Отмечается, что на сегодняшний день в России функционируют 57 аграрных вузов, подведомственных Минсельхозу и Минобрнауки России. И подготовка кадров в этих вузах должна выстраиваться для решения одной общей задачи — обеспечить продовольственную безопасность страны.

В ходе встречи замминистра сельского хозяйства РФ подчеркнула необходимость приоритезации аграрного образования в отраслевых вузах, когда бюджетные места должны быть сформированы и заполнены исключительно по профильным направлениям подготовки. Очень серьезно ставился вопрос о необходимости повышения уровня знаний школьников по профильным дисциплинам с целью их поступления в вузы и о выстраивании работы агробизнеса с сельскими школами и аграрными вузами.