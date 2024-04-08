Жители Солотчи смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства
Ветеринары просят жителей предоставить животных для вакцинации.
Жители Солотчи смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства. Об этом сообщили в группе ГБУ РО «Рязанская райветстанция».
Вакцинация пройдет 13 апреля по адресам:
- с 08:30 до 09:20, поселок Солотча, улица Солотчинское шоссе, дом № 82 (магазин «Пятерочка»);
- с 09:30 до 10:00, поселок Солотча, улица Порядок, дом № 18 (префектура);
- с 10:10 до 10:50, поселок Солотча, улица Владимирская, дом № 1.
Ветеринары просят жителей предоставить животных для вакцинации.