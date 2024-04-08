Задержанный в Соколовке мужчина «потрогал» на улице девочку

Полиция устанавливает его личность.

Мужчина, задержанный в Соколовке по подозрению в домогательствах, потрогал гуляющую на улице девочку. Инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля, около школы на улице Связи.

Судя по сообщениям очевидца, мужчина был сильно пьян.

Девочка испугалась неадекватного поведения прохожего, она побежала домой и рассказала о происшествии родителям. Те вышли и задержали мужчину.

Подозреваемому в домогательствах потребовалась помощь медиков, его доставили в рязанскую больницу.

Личность неадекватного мужчины устанавливается.

Напомним, ранее появилась информация, что в Рязани поймали педофила.