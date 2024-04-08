Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
16°
Втр, 09
20°
Срд, 10
20°
ЦБ USD 92.58 0.16 09/04
ЦБ EUR 100.22 0.09 09/04
Нал. USD 93.60 / 94.10 05/04 11:00
Нал. EUR 101.82 / 95.10 05/04 11:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
16 352
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
8 304
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
11 657
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
11 915
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
За выходные в Дашково-Песочне зафиксировали два превышения ПДК сероводорода в воздухе
Результаты исследований направили в региональную природоохранную прокуратуру.

За выходные в Дашково-Песочне зафиксировали два превышения ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

В субботу, 6 апреля, стационарный пост наблюдения за воздухом в Дашково-Песочне зафиксировал превышение ПДК сероводорода в концентрации 2,9 ПДКмр.

Превышение зафиксировали и в воскресенье, 7 апреля. Максимальная концентрация сероводорода в воздухе составила 8,3 ПДКмр.

Результаты исследований направили в региональную природоохранную прокуратуру.