За выходные в Дашково-Песочне зафиксировали два превышения ПДК сероводорода в воздухе

Результаты исследований направили в региональную природоохранную прокуратуру.

За выходные в Дашково-Песочне зафиксировали два превышения ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

В субботу, 6 апреля, стационарный пост наблюдения за воздухом в Дашково-Песочне зафиксировал превышение ПДК сероводорода в концентрации 2,9 ПДКмр.

Превышение зафиксировали и в воскресенье, 7 апреля. Максимальная концентрация сероводорода в воздухе составила 8,3 ПДКмр.

Результаты исследований направили в региональную природоохранную прокуратуру.