ВС РФ уничтожили склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в Запорожье

В понедельник, 8 апреля, вооруженными силами в результате удара «Искандера» полностью уничтожен склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в городе Запорожье.

ВС РФ уничтожили склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в Запорожье. Об этом сообщает Минобороны.

В понедельник, 8 апреля, вооруженными силами в результате удара «Искандера» полностью уничтожен склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в городе Запорожье.

«ВС РФ в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары по предприятиям ВПК Украины», — отметили в ведомстве.