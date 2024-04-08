ВС РФ уничтожили склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в Запорожье
В понедельник, 8 апреля, вооруженными силами в результате удара «Искандера» полностью уничтожен склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в городе Запорожье.
ВС РФ уничтожили склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в Запорожье. Об этом сообщает Минобороны.
В понедельник, 8 апреля, вооруженными силами в результате удара «Искандера» полностью уничтожен склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в городе Запорожье.
«ВС РФ в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары по предприятиям ВПК Украины», — отметили в ведомстве.