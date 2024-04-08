Военный эксперт предрек ВСУ проблемы из-за паводков

Он отметил, что в случае паводка ВСУ ждут проблемы, так как их техника не приспособлена к таким погодным условиям.

Военный эксперт предрек ВСУ проблемы из-за паводков. Об этом сообщил полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с Lenta.ru.

По его словам, у ВСУ могут начаться большие проблемы на фронте из-за паводков. Отмечается, что паводков в зоне СВОпока нет, но реки там полноводные, и они затрудняют движение техники.

Матвийчук отметил, что в случае паводка ВСУ ждут проблемы, так как их техника не приспособлена к таким погодным условиям.