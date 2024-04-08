В Скопинском районе пропал 75-летний пенсионер

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по номеру +7 (4912) 51-21-71.

В Скопинском районе пропал 75-летний пенсионер. Об этом сообщает ПСО «Мещера».

Кареев Николай Владимирович пропал 4 апреля 2024 года.

Его приметы: рост 190 см, нормальное телосложение, волосы седые короткие, глаза серые, носит усы.

Одежда: куртка серая со вставками, коричневая шапка, темные штаны, ботинки.