В Скопинском районе пропал 75-летний пенсионер
Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по номеру +7 (4912) 51-21-71.
В Скопинском районе пропал 75-летний пенсионер. Об этом сообщает ПСО «Мещера».
Кареев Николай Владимирович пропал 4 апреля 2024 года.
Его приметы: рост 190 см, нормальное телосложение, волосы седые короткие, глаза серые, носит усы.
Одежда: куртка серая со вставками, коричневая шапка, темные штаны, ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят звонить по номеру