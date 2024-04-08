В СК рассказали подробности гибели мужчины, утонувшего в озере в Рязанской области

Следком проводит проверку по факту случившегося.

В СК рассказали подробности гибели мужчины, утонувшего в озере в Рязанской области. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, четверо мужчин рыбачили на озере в лодке. В какой-то момент она перевернулась и рыбаки оказались в воде.

Один из мужчин погиб. Погибшим оказался 63-летний житель Пителинского района.

Следком проводит проверку по факту случившегося.