В СК рассказали подробности гибели мужчины, утонувшего в озере в Рязанской области
Следком проводит проверку по факту случившегося.
В СК рассказали подробности гибели мужчины, утонувшего в озере в Рязанской области. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального СК.
По данным следствия, четверо мужчин рыбачили на озере в лодке. В какой-то момент она перевернулась и рыбаки оказались в воде.
Один из мужчин погиб. Погибшим оказался 63-летний житель Пителинского района.
Следком проводит проверку по факту случившегося.