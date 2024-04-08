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В Санкт-Петербурге из Невы достали изрезанную рязанку

В Санкт-Петербурге из Невы достали изрезанную рязанку. Об этом сообщила «Фонтанка.ру» в понедельник, 8 апреля.

Как написано в публикации, экстренные службы к Литейному мосту вызвал прохожий, который гулял по Пироговской набережной накануне в 9 часов вечера. Отмечается, что на его глазах в Неву упала девушка с рюкзаком, ее стало уносить течением.

Однако спасатели не дали ей утонуть и доставили на берег. Выяснилось, что девушка — 20-летняя уроженка Рязани. Она живет в Невском районе города. Девушку доставили в Мариинскую больницу с переохлаждением, резаными ранами.

По предварительным данным портала, медики оценивают состояние девушки как среднетяжелое.