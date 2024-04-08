В Самарской области в ДТП с автобусом погибли два человека, еще 10 пострадали
В понедельник, 8 апреля, примерно в 1:00 в Кинельском районе Самарской области произшло ДТП с участием автобуса. Об этом
По данным ведомства, водитель, управляя автобусом SCANIA, двигался на 26 километре автодороги «Урал-Муханово». Он выбрал небезопасную скорость и съехал с дороги. Машина опрокинулась.
Отмечается, что на месте погибли два человека, 10 пострадали. Их доставили в медучреждение.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: Telegram-канал «ГИБДД Самарской области»