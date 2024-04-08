В Самарской области в ДТП с автобусом погибли два человека, еще 10 пострадали

В понедельник, 8 апреля, примерно в 1:00 в Кинельском районе Самарской области произшло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГИБДД.

По данным ведомства, водитель, управляя автобусом SCANIA, двигался на 26 километре автодороги «Урал-Муханово». Он выбрал небезопасную скорость и съехал с дороги. Машина опрокинулась.

Отмечается, что на месте погибли два человека, 10 пострадали. Их доставили в медучреждение.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Telegram-канал «ГИБДД Самарской области»