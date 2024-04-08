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На входе в рязоблдуму установят систему биометрии за 2,8 миллиона рублей
В здании Рязанской областной думы на улице Почтовой обновят систему контроля входов, пост контрольно пропускного пункта и внедрят вход по биометрии за 2 миллиона 800 тысяч рублей.

В здании Рязанской областной думы на улице Почтовой обновят систему контроля входов, пост контрольно пропускного пункта и сделают вход по биометрии за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупкок.

В документах указано, что помимо установки четырех терминалов биометрии и реконструкции КПП, планируется установить металлодетекторы и оборудовать систему видеонаблюдения.

Согласно проекту, созданная система позволит распознавать лица, автоматически измерять температуру, отслеживать время пребывания сотрудников. Металлодетекторы смогут обнаружить огнестрельное и холодное оружие. Калитки с системой «Антипаника» помогут при чрезвычайных ситуациях. Пункт охраны построят новый.

Системы будут установлены на главном и служебным входах в здание. Срок окончания работ — 31 августа.