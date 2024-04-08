В рязанском Недостоеве молодой человек пытался вскрыть две машины и помочился на третью

Отмечается, что видео было снято у дома № 4, корпус 3, по улице Сельских Строителей.

В рязанском Недостоеве молодой человек пытался вскрыть две машины и помочился на третью. Видео РЗН. Инфо прислала читательница.

Отмечается, что видео было снято у дома № 4, корпус 3, по улице Сельских Строителей.

«Данный молодой человек пытался проникнуть в автомобили „Нива“ и Datsun, на соседнюю машину он справил нужду! На Datsun от его ударов есть две вмятины! Прошу распространить, если кто-то знает этого человека, отзовитесь», — отметила рязанка.