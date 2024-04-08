В Рязанской области при столкновении легковушки и мопеда пострадал подросток

Все случилось в Туме.

В Рязанской области при столкновении легковушки и мопеда пострадал подросток. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на представителя Госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрия Цыганова.

Отмечается, что в воскресенье, 7 апреля, в Туме на улице Ленина водитель «ВАЗ 2114» при повороте налево не уступил дорогу мопеду «Альфа».

По данным ГИБДД, за рулем двухколесного транспортного средства находился 13-летний подросток. Он пострадал, с различными травмами обращался за медпомощью.

По факту ДТП проводится проверка.