В Рязанской области 9 апреля воздух прогреется до +23 градусов

Во вторник, 9 апреля, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

В Рязанской области 9 апреля воздух прогреется до +23 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 9 апреля, в регионе будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +5, +10 градусов, днем +18, +23 градуса.