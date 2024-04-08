В Рязани задержали студента-иностранца за сбыт наркотиков

В Рязани задержали 20-летнего студента-иностранца за сбыт наркотиков. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального УМВД.

По данным ведомства, студент — гражданин одной из стран Средней Азии. Отмечается, что полицейские начали подозревать студента в распространении синтетических наркотиков.

Оперативники задержали иностранца и осмотрели арендованную им квартиру. Там обнаружили более 30 свертков с производным N-метилэфедрона общей массой 45 граммов и упаковочные материалы. Изъятый наркотик студент хотел распространить через тайники-закладки. По данным полиции, подозреваемый рабтал на нелегальный интерне-магазин.

На студента следователь ОМВД России по Железнодорожному району Рязани возбуждил уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Уточняется, что фигурант водворен в ИВС в порядке статьи 91 УПК РФ.

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.