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В России предложили отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ
Законопроект о внедрении электронных платёжек за жилищно-коммунальные услуги, благодаря которому россияне при желании смогут отказаться от бумажного варианта, получил поддержку в Государственной думе. Его поддержали думская комиссия по обеспечению жилищных прав граждан и профильный комитет по строительству и ЖКХ.

В России предложили отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на законопроект, который поддержала комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и профильный комитет по строительству и ЖКХ.

«Законопроект направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капремонт альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме», — приводит издание заключение комиссии.

Отмечается, что законопроект решает проблему несовпадения места проживания плательщика с адресом помещения, за содержание которого выставляется счет.

«Хорошо, если у граждан появится возможность выбирать, какой способ оплаты для них предпочтительней. Не случайно Конституционный суд в своем определении отметил, что появление электронной формы платежек создаст условия для исполнения обязательств плательщиками», — сообщила зампред комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Однако она уточнила, что действующее законодательство подразумевает наличие бумажной платежки, что приводит к дополнительным расходам.