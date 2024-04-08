В России предложили отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ. Об этом
«Законопроект направлен на создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капремонт альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме», — приводит издание заключение комиссии.
Отмечается, что законопроект решает проблему несовпадения места проживания плательщика с адресом помещения, за содержание которого выставляется счет.
«Хорошо, если у граждан появится возможность выбирать, какой способ оплаты для них предпочтительней. Не случайно Конституционный суд в своем определении отметил, что появление электронной формы платежек создаст условия для исполнения обязательств плательщиками», — сообщила зампред комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Однако она уточнила, что действующее законодательство подразумевает наличие бумажной платежки, что приводит к дополнительным расходам.