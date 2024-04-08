В России хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов
Это сделано для решения проблемы «серого» рынка сим-карт, так как они чаще всего используются мошенниками.
В России хотят ввести обязательную регистрацию смартфонов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Артема Шейкина.
Отмечается, что он обратился в Роскомнадзор с просьбой ввести обязательную регистрацию мобильных устройств у сотовых операторов.
Пользователь смартфона должен будет предоставить оператору IMEI-кода.
Это сделано для решения проблемы «серого» рынка сим-карт в России, так как они чаще всего используются мошенниками.