В РГАТУ предупредили рязанцев о мошенниках, представляющихся руководством вуза
«Для персональной связи руководство университета не использует мессенджеры Telegram и WhatsApp», — написано в посте.
В РГАТУ предупредили рязанцев о мошенниках, представляющихся руководством вуза. Информация появилась в официальной группе учреждения «ВКонтакте».
Отмечается, что атаки участились. Мошенники используют данные руководства вуза, включая ректора.
«Для персональной связи руководство университета не использует мессенджеры Telegram и WhatsApp», — написано в посте.
По данным вуза, мошенники могут использовать систему модуляции голоса руководителя организации или сотрудников администрации.