В РГАТУ предупредили рязанцев о мошенниках, представляющихся руководством вуза

«Для персональной связи руководство университета не использует мессенджеры Telegram и WhatsApp», — написано в посте.

В РГАТУ предупредили рязанцев о мошенниках, представляющихся руководством вуза. Информация появилась в официальной группе учреждения «ВКонтакте».

Отмечается, что атаки участились. Мошенники используют данные руководства вуза, включая ректора.

«Для персональной связи руководство университета не использует мессенджеры Telegram и WhatsApp», — написано в посте.

По данным вуза, мошенники могут использовать систему модуляции голоса руководителя организации или сотрудников администрации.