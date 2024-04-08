В Москве девятиклассница обвинила сверстника в изнасиловании

В Москве девятиклассница обвинила сверстника в изнасиловании. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, девочка выпивала в компании друзей в квартире одноклассника. В какой-то момент ей стало плохо, она ушла в другую комнату и легла спать. По словам источника издания, в этот момент к ней зашел одноклассник и изнасиловал.

Утром школьница вернулась домой и рассказала обо всем родителям. Они обратились в правоохранительные органы. Проводится проверка.