В Рязанской области произошло смертельное ДТП

В воскресенье, 7 апреля, примерно в 7:40, в Милославском районе Рязанской области на 204-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись «Киа Рио» под управлением 27-летнего мужчины и «Вольво» с полуприцепом под управлением 36-летнего жителя Челябинской области.

В воскресенье, 7 апреля, примерно в 7:40 в Милославском районе Рязанской области случилось ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По даным ведомтсва, инцидент произошел на 204-ом километре автодороги Р-22 «Каспий»,. Столкнулись автомобиль «Киа Рио» под управлением 27-летнего мужчины и грузовик «Вольво» с полуприцепом под управлением 36-летнего жителя Челябинской области.

Отмечается, что водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.