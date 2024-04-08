В ЛНР три мирных жителя пострадали при пожаре после обстрела ВСУ

По информации ведомтсва, обстрелян двухэтажный жилой многоквартирный дом. В результате пожара уничтожена крыша и деревянные перекрытия на площади 200 квадратных метров.

В ЛНР три мирных жителя пострадали при пожаре после обстрела ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале «ГУ МЧС России по ЛНР».

По информации ведомтсва, украинские войска обстреляли двухэтажный многоквартирный дом. На место выезжали караулы пожарно-спасательных частей.

Отмечается, что из-за пожара уничтожена крыша и деревянные перекрытия на площади 200 квадратных метров.

Пострадали три человека. Их передали медикам.

Фото: Telegram-канал «ГУ МЧС России по ЛНР»