В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом

В Ленобласти в понедельник, 8 апреля, в 7:45 произошло смертельное ДТП с автобусом. Об этом сообщили в Telegram-канале «Петербургская полиция».

Как рассказали в ведомстве, авария случилась на 51 километре автодороги «Подъездной путь к морскому торговому порту «Усть-Луга» в Кингисеппском районе Ленобласти. 40-летний водитель «Лады Нивы» при повороте налево столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автобусом «Ютонг» под управлением 52-летнего водителя.

Отмечается, что 52-летний пассажир «Нивы» скончался на месте, 46-летний пассажир в тяжелом состоянии и 55-летний пассажир в состоянии средней степени тяжести. Их госпитализировали.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.