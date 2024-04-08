Студенты РГАТУ стали призерами этапа Всероссийского проекта «Клубный турнир АССК»

С 1 по 7 апреля 2024 года студенты РГАТУ имени Костычева стали участниками регионального этапа Всероссийского проекта «Клубный турнир АССК России» среди студенческих спортивных клубов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Турнир прошел на спортивной базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова.

В соревнованиях по доджболу, кроссфиту, перетягиванию каната, волейболу и плаванию агроуниверситет представляли две смешанные команды. Одна из них стала победителем в доджболе и заняла первое место. В соревнованиях по волейболу и перетягиванию каната ребята стали третьими.

В общем зачете после двух дней соревнований команда РГАТУ имени Костычева поднялась на третью ступень пьедестала почета.